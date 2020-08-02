الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين بشأن حالة الطقس

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إننا نشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بنحو درجتين لـ 3 درجات، لافتًا إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي لهذا الوقت من العام.





وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر الفضائية المصرية، اليوم الأحد، أن هناك ارتفاع في نسب الرطوبة حيث تصل لـ 80% مما يزيد من احساسنا بارتفاع درجات الحرارة أكثر، مشيرًا إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة تكون في فترة الظهيرة، مناشدًا بتجنب التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة منعًا للإصابة بضربات الشمس.





وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أنه في المنطقة الساحلية رغم ارتفاع نسب الرطوبة إلا أن انخفاض درجات الحرارة لـ 29-31 درجة يجعل الأجواء والطقس ممتع خاصة كلما اقتربنا من الشواطئ، محذرًا من الشبورة المائية الكثيفة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، مناشدًا بالقيادة بعد السابعة صباحًا بعد تحسن الرؤية وانكشاع الشبورة المائية، والقيادة بهدوء حال اضطرت الظروف للخروج وقت الشبورة.





وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأحد نهارًا





- شبورة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.





- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، معتدل على السواحل الغربية، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب.





- طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا.





طقس الأحد ليلًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري.





- طقس معتدل على السواحل الشمالية.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية





- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من أقصى جنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.





- نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





الوصف الفني لخرائط الطقس



