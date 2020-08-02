صلاح عبد الله يسرد مواقف إنسانية لـ أحمد السقا معه

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
أعرب الفنان صلاح عبد الله عن حبه الشديد للفنان أحمد السقا، ووقوفه بجانبه خلال تعرضه لأزمة صحية.

وتابع صلاح عبد الله خلال لقائه في برنامج It's Show time قائلاً: "ناس كتير خافت عليا في فترة تعبي وأثروا عليا تأثير إيجابي وشوفت الدموع محبوسة في عينهم عشاني".

وأضاف: "أحمد السقا مسبنيش أبدا ووقف جمبي ولف بيا على كل الدكاترة عشان يتأكد أن الدواء بيجيب نتيجة".

واستكمل: "ومواقف كتيرة من صحابي بالمجال الفني مش قادر أنساها ولا عمري هنسالهم وقوفهم جمبي وقت شدتي".

والجدير بالذكر أن صلاح عبد الله، خاض السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "اتنين في الصندوق"، وهو من إخراج محمد مصطفى، تأليف لؤي السيد، بطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، حجاج عبد العظيم، نهى عابدين، انتصار، وآخرون.

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