ياسمين علي تحتفل بوصول أغنيتها الجديدة "ما ضاقت إلا مافرجت" لـ 2 مليون مشاهدة

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أحتفلت الفنانة الشابة ياسمين علي، بوصول أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم "ما ضاقت إلا ما فرجت" 2 مليون مشاهد على "إنستجرام:، وذلك من خلال نشر بوستر الأغنية، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلقت ياسمين، على البوستر قائلة:"2 مليون مشاهدة علي انستجرام خلال 24 ساعة..شكرا ليكم..وشكرا لاخويا يحي شكرا لصناع اغنية ماضاقت الا مافرجت".



وأضافت:"كلمات محمد نبيل الشريف الحان كريم نيازي توزيع ياسر ماجد والمايسترو وليد حسن وللموسيقين وكل القائمين علي تصوير الكليب".



وتابعت:"واخص المخرجه هناحافظ (هنونتي) مش هاتكلم عنها كثير عشان هاتتحسد لكن شغلها بيتكلم عنها

والحمدلله علي كل حاجه⁦".