أسعار اللحوم في ثالث أيام عيد الأضحي مع استمرار جزارين في ذبح الاضاحي



استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد2-8-2020 ثالث ايام عيد الأضحي، مع تزايد المعروض في أول أيام عيد الأضحي المبارك، مع ذبح الأضاحي، وضخ وزارة التموين كميات كبيرة من اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق.





واستقرت أسعار اللحوم اليوم مع توقعات بأن تتراجع خلال الفترة المقبلة مع نمو الثروة الحيوانية وإطلاق الدولة من خلال وزارة الزراعة للمشروع القومي للبتلو لصالح صغار المربيين وجاءت كما يلي:

أسعار اللحوم:

قالت شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار اللحوم استقرت عند آخر سعر لها في بداية شهر رمضان ليتراوح سعر الكندوز ما بين 120 جنيهًا إلى 150 جنيهًا، وسجل سعر الضأن من 130 إلى 160 جنيهًا، واللحم الجملي من 90-110 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم

سعر كيلو الكندوز بين 140 وحتى 150 جنيها.

سعر كيلو اللحم المفروم من 100-130 جنيها.

سعر كيلو السجق 110-125 جنيها .

وتراوحت اسعاركيلو البفتيك والاستيك بين 110- 130 جنيها .

وتراواحت أسعار البرجر البلدى بين 100-120 جنيها .

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن لتبدأ من 120و حتى 140جنيها .

كما تراوح سعر كيلو اللحوم الجملى بين 90 – 120 جنيها .





استيراد أكثر من 80 ألف رأس حيوان:

أعلنت وزارة الصناعة أنها كثفت من جهودها من خلال الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لضمان سلامة رسائل الحيوانات الحية التي يرتفع حجم استيرادها خلال هذه الفترة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الأضحى.

وأوضحت الوزارة في بيانا للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استلمته وزيرة الصناعة نيفين جامع عن حجم الحيوانات الحية المستوردة، أن إجمالي حجم ما استقبلته الهيئة من حيوانات حية خلال النصف الأول من عام 2020 حتى فترة عيد الأضحي بلغ نحو 82.401 ألف رأس حيوانات حية ابقار وجمال، مشيرة كثفت من جهودها الرقابية للتأكد من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات القياسية قبل طرحها في الأسواق من خلال تطبيق المعايير والمواصفات القياسية وبصفة خاصة على الرسائل المرتبطة بصحة وسلامة المستهلك المصري.

و من جانبه أكد المهندس إسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن الهيئة في إطار استعدادها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وأشار إلى أن رسائل الحيوانات الحية قد تم استيرادها من 11 دولة تضمنت البرازيل ،ألمانيا ،هولندا، المجر ، الولايات المتحدة ، كولومبيا ، السودان ، أوكرانيا ، جنوب إفريقيا ، الصومال ، الإمارات العربية المتحدة.