مي فاروق تكشف سر فقدان 30 كيلو جراما من وزنها

علقت المطربة مي فاروق، على فقدانها حوالي 30 كيلو جراما من وزنها، قائلة:" أجريت عملية وتدخل خارجي من أجل فقدان الوزن وبدأ يظهر الفارق في الوزن بعد أول شهر، ووصلت للهدف الذي أردته وهو فقدان الوزن".





وأضافت فاورق، خلال حوارها على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج معكم، والمذاع على فضائية سي بي سي، أنه فكرت في هذا الأمر منذ 6 سنوات وجربت اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة ولكني فشلت، موضحة أنه قررت إجراء العملية في البداية كان الامر متعب ولكنني تأقلمت مع الوضع، ووصلت إلى الوزن الذي اريده وفقدت 30 كيلو من وزني".





يذكر أن المطربة مي فاروق، أحيت آخر فقرات الحفل الغنائي على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وسط حضور جماهيري يقدر بنسبة ٢٥٪، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا والتعايش معه.





وقدمت مي فاروق توليفة طربية بتقديم مجموعة من أغنيات الزمن الجميل منها، "وحشتوني" للفنانة وردة الجزائرية، "الف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، "طاير يا هوا" للفنان محمد رشدي، "أما براوة" للفنانة نجاة الصغيرة، "ودارت الأيام" للسيدة أم كلثوم، كما قدمت أغنية خاصة بها باسم "يا شمس يا منورة غيبي"، واختتمت الحفل بأغنية "يا أغلي اسم في الوجود" للفنانة نجاح سلام.



