الموعد ونسب النجاح.. 7 معلومات عن نتيجه الثانوية العامة 2020

نتيجة الثانوية العامة 2020.. كلمات تصدرت مؤشرات البحث على موقع "جوجل" خلال الساعات الأخيرة تزامنا مع اقتراب إعلان نتيجة للطلاب، في ظل مؤشرات إيجابية أعلنها المسئولين بوزارة التربية والتعليم خلال الأيام الأخيرة.





وفيما يلي يقدم " الفجر " أبرز المعلومات عن نتيجة الثانوية العامة 2020 لتسهيل الأمر على الطلاب وأولياء الأمور:





- وزارة التربية والتعليم تعلن الأسبوع الحالي عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى نتيجة امتحانات الثانوية العامة 2020.





- سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2020 لجميع الطلاب صباح الأربعاء على موقع الوزارة، على أن يتم إعلانها بالمدارس صباح الخميس المقبل.





- سيتم فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتيجة مباشرة، بنفس ضوابط العام الماضي، بتكلفة 100 جنيه للمادة، وسيتم الإطلاع، خلال يومين من تقديم التظلم، وإعلان النتيجة بعد ثلاث أيام من الإطلاع.





- قائمة الأوائل المبدئية للثانوية العامة ٢٠٢٠، تضم طلابا من القاهرة والجيزة، وكذلك يوجد بها طلاب من محافظات الصعيد.





- قائمة الأوائل ستكون جاهزة على مكتب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الثلاثاء، لاعتمادها وإعلانها رسميا، وكشف الدكتور رضا حجازي، رئيس امتحانات الثانوية، عن موعد إعلان كشوفات أوائل الصف الثالث الثانوي، مؤكدُا أنه لم يتم إعلان الأسماء إلا بعد انتهاء إجازة العيد الكبير فور اعتماد النتيجة.





- مؤشرات شريحة المجاميع فوق الـ90٪ مرتفعة عن العام الماضي، كما أن مؤشرات نجاح نسب العينات العشوائية للمواد الأدبية أعلى من المواد العلمية.





وأدى طلاب الثانوية العامة امتحاناتهم هذا العام، وسط إجراءات وقائية مشددة مع انطلاق ماراثون تلك الامتحانات، بسبب انتشار فيروس كورونا التاجي المستجد في البلاد، فانطلقت الامتحانات 21 من يونيو، وذلك وسط إجراءات احترازية قوية من قبل وزارتي التربية والتعليم والصحة حتى لا ينتشر الفيروس بين الطلاب أو المعلمين المشرفين على العملية الامتحانية.



