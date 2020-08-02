اسعار الدينار الكويتي ثالث أيام عيد الأضحي اليوم الأحد 2-8-2020

حققت أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه استقرار بجميع تعاملات البنوك اليوم الأحد2-8-2020ثالث ايام عيد الأضحي المبارك، مع اغلاق البنوك تعاملاتها على أن تعاود العمل يوم الأثنين القادم.

أسعار صرف الدينار الكويتي اليوم الأحد 2-8-2020

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وسجلت أسعار صرف الدينار الكويتي وفقا لتعاملات البنك المركزي 52.03 جنيه لشراء، و52.46 جنيه للبيع،و

سجل للشراء 51.90 جنيه وللبيع 52.29 جنيه، وفي البنك الأهلى سجل 50.40 جنيه للشراء 51.22 جنيه للبيع، وبنك التعمير والإسكان سجل 50.4 جنيه للشراء و51.22 جنيه للبيع، وحقق في بنك مصر 49.42 جنيه للشراء و 52.41 جنيه للبيع.