أسعار الخضروات والفاكهة ثالث أيام عيد الأضحي المبارك
استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 1-8-2020، في سوق العبور بالرغم من إغلاق معظم محلات الخضار والفاكهة في أول أيام عيد الأضحي المبارك بجانب حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.
وجاءت الاسعار كما يلي:
ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار
البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و ارتفع أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25-27 جنيها، وسعر
البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان
الرومى بين 3 - 5 جنيهات.
وسجل سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار
يتراوح بين 8-10 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.
شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد على توافر جميع الأنواع خلال فترة عيد
الأضحي:
من جانبها أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة على توافر جميع أنواع من
الخضر والفاكهة في الأسواق خلال فترة عيد الأضحي، مشيرة إلى أن سوق العبور سعمل
طوال فترة الأجازة.
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