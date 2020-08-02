أسعار الخضروات والفاكهة ثالث أيام عيد الأضحي المبارك



استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم السبت 1-8-2020، في سوق العبور بالرغم من إغلاق معظم محلات الخضار والفاكهة في أول أيام عيد الأضحي المبارك بجانب حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية.

وجاءت الاسعار كما يلي:

ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، و ارتفع أسعار الفاصوليا لتتراوح بين 25-27 جنيها، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5 جنيهات.

وسجل سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 8-10 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد على توافر جميع الأنواع خلال فترة عيد الأضحي:

من جانبها أكدت شعبة الخضراوات والفاكهة على توافر جميع أنواع من الخضر والفاكهة في الأسواق خلال فترة عيد الأضحي، مشيرة إلى أن سوق العبور سعمل طوال فترة الأجازة.