أسعار العملات العربية والأجنبيه في جميع البنوك ثالث أيام عيد الأضحي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:52 ص
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي

ستقرت جميع اسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري في ثاني ايام عيد الأضحي اليوم السبت 8-1-2020، مع توقف البنوك تعاملاتها أمام الجمهور على أن تعاود العمل يوم الأثنين القادم.

 

جاء اسعار الدولار في البنوك المصرية كالأتى يوم الأحد 3-8-2020 بجميع البنوك المصرية كالأتى:

 

سعر الدولار في البنك المركزي:

16.03 جنيه للبيع/ 15.93 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار في بنك مصر :

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

 

سعر الدولار في بنك الأهلى  اليوناني:

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

 

سعر الدولار في بنك الاسكندرية:

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

 

سعر الدولار في المصرف المتحد:

16.02 جنيه للبيع /15.92 للشراء.

 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:

16.03 جنيه للبيع/16.03 جنيه للشراء.

 

 

أسعار اليورو في البنوك المصرية اليوم الأحد 2-8-2020:

وبلغت اسعار اليورو في البنك المركزي نحو 18.6 جنيه للشراء ة18.81 جنيه للبيع، وسجل  في بنك عودة 18.6 جنيه للشراء و18.84 جنيه للبيع، و18.67 جنيه للشراء   و18.88 جنيه للبيع في البنك المصري الخليجي ، وحقق في بنك مصر نحو 18.15 جنيه للشراء و18.29 جنيه للبيع

قد جاءت أسعار  الجنيه الاسترليني  في جميع البنوك المصرية اليوم  الأحد 2-8-2020 كالأتي :

 

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المركزي:

20.6 جنيه للشراء و 20.80 جنيه للبيع.

 

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك عودة:

20.58 جنيه للشراء و 20.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك المصري الخليجي:

20.58 جنيه للشراء و20.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في البنك الأهلى الكويتي:

20.58 جنيه للشراء و 20.81 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك كريدي اجريكول:

20.58 جنيه للشراء و20.75 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني  في بنك مصر:

19.79 جنيه للشراء و20.17 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد  2-8-2020:

 

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي:

4.24 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك عودة:

4.25 جنيه للشراء،4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك بلوم مصر:

4.24 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك قناة السويس:

4.22 جنيه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك  المصري الخليجي:

4.24 جنيه للشراء،4.28  جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  بنك مصر:

4.16جنيه للشراء،4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في التعمير والأسكان:

4.14 جنيه للشراء، 4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في  المصرف المتحد:

4.11 جنه للشراء، 4.27 جنيه للبيع.

 

 

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