أسعار الذهب في مصر ثالث أيام عيد الأضحي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:47 ص
بوابة الفجر

hستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 2-8-2020 مع اغلاق محلات الصاغة للاحتفال بعيد الأضحي، بينما سجل  السعر العالمي للذهب مزيد من الأرتفاعات  ليقترب من تحقيق افضل أداء له في اربع سنوات.

 

 

 أسعار الذهب في مصر ثالث ايام عيد الأضحي 2-8-2020:

سجل سعر عيار 18 نحو  747.40 

 سجل سعر عيار 21 نحو 872 جنيه

 سجل سعر عيار 24 نحو 996 جنيه 

سعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 6976 جنيه.

 

 الذهب يرتفع في الأسواق العالمية

 

وفي الأسواق العالمية التى تحدد على أثارها مصر أسعار الذهب، فقد  ارتفع سعر  الذهب يوم الجمعة ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. 2016.

 

وصعدت الفضة 2.3 بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية (الأونصة) وتتجه لزيادة شهرية بحوالي 33 بالمئة، وهي الأعلى على الإطلاق في إحصاءات تعود لعام 1982، مدعومة بالطلب الاستثماري والصناعي.

 

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1971.83 دولار للأوقية في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة واحد بالمئة إلى 1985.9 دولار.

 

وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة عشرة بالمئة منذ بداية الشهر.

 

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