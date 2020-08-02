الخميس المقبل.. عرض مسرحية "صباحية مباركة" لعلي ربيع

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:04 ص
بوابة الفجر
رشا عادل
أعلن الفنان علي ربيع، موعد عرض مسرحيته الجديدة التي تحمل اسم "صباحية مباركة"، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو من الكواليس، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وعلق علي، على مقطع الفيديو قائلًا:مسرحيه صباحيه مباركه يا عريس من يوم الخميس ٦-٨ علي مسرح فندق جراند نايل تاور مستنينكم".



مسرحية "صباحية مباركة" تدور أحداثها في إطار كوميدي، ويشارك في بطولتها الفنان علي ربيع وأوس أوس وأحمد سلطان وسليمان عيد طاهر أبو الليل، ومن إخراج أشرف عبد الباقي.


يذكر أن آخر أعمال علي ربيع، مسلسل "عمر ودياب"، الذي شارك به رمضان 2020، وشارك في بطولته الفنان مصطفى خاطر وكارولين عزمي.

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