قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

الأحد 02/أغسطس/2020 - 11:31 ص
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

بدأ واحد من نجوم نادي الزمالك في الساعات القليلة الماضية بالتهديد بالرحيل عن صفوف الفريق في نهاية الموسما الجاري.

 

وسيطرة حالة من الغضب على حازم إمام الظهير الأيمن وقائد نادي الزمالك بسبب تجاهله من قبل إدارة النادي وعدم حسم ملف تجديده حتى الآن مع الفريق الابيض.

 

وتواصل حازم إمام مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالقلعة البيضاء ليبلغه بغضه من تعامل الإدارة معه رغم أنه قائد الفريق.

 

وأكد حازم إمام على إمتلاكه لعرض من نادي الاتحاد السكندري لضمه في الصيف وقد يوافق عليه إذا لم يحسم نادي الزمالك ملف تجديد قبل نهاية الموسم الجاري.

 

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن موافقته على تجديد عقد حازم إمام وعدم ممانعة النادي في تنفيذ مطالبه وهي الحصول عىل 7 مليون جنية كراتب في الموسم الواحد ولكن تراجع النادي عن هذا القرار بشكل مفاجئ وتم تجاهل اللاعب.

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