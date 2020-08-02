السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات اليوم

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:37 ص
بوابة الفجر
كرستينا عياد
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، نظرا لما تنجزه الهيئة هذه الأيام من أعمال تطوير شاملة علي بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

واوضحت الهيئة، أن هذه الخطوط تشمل:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية 
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة
ثانيًا: خط القاهرة السد العالي
متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:-

- القاهرة أسيوط مدة ٤٥ دقيقة

- أسيوط أسوان مدة ٤٠ دقيقة

ثالثًا: خط بنها بور سعيد
متوسط تأخيرات القطارات مدة ٤٥ دقيقة

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط
متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٤٠ دقيقة 

وتقدمت الهيئة، بالاعتذار لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات باسباب  التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات  والمحطات وتحديث نظم الاشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

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وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، خروج 1499 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 41137 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 238 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 29 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 94316 حالة من ضمنهم 41137 حالات تم شفاؤها، و4834 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:
نسخة اندرويد
https:bit.ly2MHG97L
نسخة ايفون
https:apple.co3gURgYJ

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