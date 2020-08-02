فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:46 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي اليوم، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حسم مصير لاعب خط وسط الفريق كريم نيدفيد، خلال المرحلة المقبلة.


وعاد نيدفيد من إصابة طويلة من النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بدأت منذ شهر أبريل من العام الماضي، وتسبب التأهيل الخاطئ في طول فترة العلاج.


وبحسب المصادر، فإن فايلر أمر بإيجاد عرض لإعارة للاعب هذا الموسم، من أجل اكتساب المزيد من الخبرة.


وأوضحت المصادر، أن فايلر يرى أنه هناك بعض الصعوبات في اشتراك اللاعب بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، ومن ثم يود إعارته، من أجل منحه المزيد من الجاهزية، قبل العودة للأهلي.


وكان نجمي الأهلي محمد محمود ومحمد شريف قد تلقيا عرضاً من نادي وادي دجلة على سبيل الإعارة، إلا أن الأهلي لم يبت في أمر هذا العرض حتى الآن.

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