نجمنا ليس للبيع.. رئيس برشلونة يحسم موقفه من عروض الجوهرة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 10:31 ص
بوابة الفجر
وكالات

 

حسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، الجدل حول رحيل موهبة الفريق، أنسو فاتي، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي عروض رسمية لمغادرة النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي.

 

وذكرت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، أن فاتي تلقى عرضًا من جانب نادي مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو لكن برشلونة، رفض بيعه، بالإضافة لـ رغبة يوفنتوس وباريس سان جيرمان في ضمه.

 

وقال بارتوميو في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نحن لم نلتق أي عروض رسمية من أجل بيع أنسو فاتي".

 

وأوضح: "كان هناك اهتمام من جانب بعض الأندية، ولكن رد برشلونة كان دائمًا (لا)، أنسو ليس للبيع".

 

وأنهى تصريحاته قائلًا: "فاتي ضروري لمُستقبل برشلونة، إنه يمثل المدرسة التي يخرج منها اللاعبون الذين يتعلمون ويدعمون الفريق الأول".

 

فاتي تم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم، وخاض صاحب الـ"17" عامًا، 32 مُباراة مع النادي الكتالوني بمُختلف المُسابقات وسجّل ثمانية أهداف وصنع آخر.

أخبار تهمك

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 16 ساعة

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 12 ساعة

فايلر يحسم مصير نجم الأهلي

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 16 ساعة

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

منذ أقل من نصف ساعة

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يوم

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بطلها راكيتيتش

منذ حوالي 7 ساعات

بابل يصل مصر تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة تبادلية بين الزمالك والمصري لضم القناص

منذ أقل من ساعة

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

منذ أقل من نصف ساعة

صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

منذ ساعتين و 23 دقيقة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 10 ساعات

نجمنا ليس للبيع.. رئيس برشلونة يحسم موقفه من عروض الجوهرة

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

"أزارو" يبعد الأهلي عن صفقة جديدة

11:30 ص

قائد الزمالك يهدد النادي بالرحيل

11:31 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا