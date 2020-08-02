نجمنا ليس للبيع.. رئيس برشلونة يحسم موقفه من عروض الجوهرة

حسم جوسيب ماريا بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، الجدل حول رحيل موهبة الفريق، أنسو فاتي، مشيرا إلى أنه لم يتلقى أي عروض رسمية لمغادرة النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي.

وذكرت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، أن فاتي تلقى عرضًا من جانب نادي مانشستر يونايتد مقابل 100 مليون يورو لكن برشلونة، رفض بيعه، بالإضافة لـ رغبة يوفنتوس وباريس سان جيرمان في ضمه.

وقال بارتوميو في تصريحات عبر صحيفة "سبورت" الكتالونية: "نحن لم نلتق أي عروض رسمية من أجل بيع أنسو فاتي".

وأوضح: "كان هناك اهتمام من جانب بعض الأندية، ولكن رد برشلونة كان دائمًا (لا)، أنسو ليس للبيع".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "فاتي ضروري لمُستقبل برشلونة، إنه يمثل المدرسة التي يخرج منها اللاعبون الذين يتعلمون ويدعمون الفريق الأول".

فاتي تم تصعيده للفريق الأول هذا الموسم، وخاض صاحب الـ"17" عامًا، 32 مُباراة مع النادي الكتالوني بمُختلف المُسابقات وسجّل ثمانية أهداف وصنع آخر.