بيريز يدعم ريال مدريد قبل موقعة السيتي

قام رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بزيارة الفريق، في يومه الخامس من الاستعدادات لمواجهة مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ليتمنى التوفيق للجهاز الفني واللاعبين.





وشاطر رئيس "الميرينجي" بعض اللحظات مع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني في المدينة الرياضية للنادي وتحدث معهم حول أخبار الفريق.





وكان القائد سرجيو راموس، الذي لن يتمكن من خوض المباراة بسبب العقوبة بعدما تعرض للطرد في مباراة الذهاب التي انتهت بهزيمة "الملكي" 1-2، واحداً من الذين قضوا وقتاً أطولاً مع رئيس النادي.





وتحت إمرة المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بدأ اللاعبون، مرتدين القمصان الجديدة، بتمارين الإحماء والتحكم في الكرة والتمريرات والضغط، ثم لعبوا مباراة قصيرة.





وكان ماريانو هو الغائب الوحيد عن التدريب اليوم، بعدما تبين إصابته بفيروس كورونا المستجد.