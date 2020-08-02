ملك البوب على وشك مزاملة "وولفرين"

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قالت صحيفة ديلي ميل، أن حوار أجرته منتجة افلام "إكس مين"، "لورين شولر"، كشف من خلاله سعي مايكل جاكسون لتجسيد شخصية تشارلز إكزافير"، ليكون واحدا من شخصيات الفيلم الخارقين.

ووفقا للصحيفة، فإن مايكل جاكسون، التقى بمخرج الفيلم "بريان سينجر"، ومنتجوه، ليقدم تجربة أداء عن هذه الشخصية امامهم سعيا منه للمشاركة به.

و قالت لورين أنها واجهته بحقيقة أن الشخصية يجب أن تكون لرجل أصلع أبيض البشر ومتقدم في العمر، لذلك فهو لن يكن صالحا لأداء الدور.

