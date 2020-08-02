ديربي الرياض.. تعرف على موعد مباراة الهلال ضد النصر في الدوري السعودي للمحترفين

يترقب عشاق كرة القدم لقاء القمة المنتظر بين الهلال وغريمه الأزلي النصر، يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الـ23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.





وستعود منافسات الدوري السعودي للمحترفين، اعتباراً من 4 أغسطس، وحتى يوم 9 سبتمبر المقبل، وذلك بعد توقف نحو 142 يوما،ً بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





ومن المقرر أن يقام ديربي الرياض بين الهلال والنصر الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة بتوقيت الإمارات، والساعة السادسة مساءً بتوقيت جرينتش.





وتُذاع المباراة حصريا عبر قناة ksa sport، التابعة لشبكة السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين.





وتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 51 نقطة، جمعهم من 22 مباراة، حقق الفوز في 15 مواجهة، وتعادل في 6 لقاءات، فيما تلقى هزيمة في مباراة واحدة، وأحرز لاعبيه 51 هدفا، واستقبلت شباكه 18 هدفا، بينما يتواجد النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة.