صفقة تبادلية مرتقبة بين الزمالك والرجاء

الأحد 02/أغسطس/2020 - 09:30 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية مغربية أن مسئولي الرجاء البيضاوي المغربي قدموا عرضًا جديداً إلى الزمالك من أجل 
الحصول على خدمات حميد أحداد نجم القلعة البيضاء المعار إلى صفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.

وأفادت صحيفة المنتخب المغربية بأن الرجاء عرض 3 لاعبين على مسئولي الزمالك لاختيار الأنسب من بين الثلاثي مقابل انتقال أحداد إلى صفوف الفريق المغربي بشكل نهائي.

وألمحت الصحيفة المغربية أن أحداد واصل تألقه مع الرجاء ونجح في تسجيل هدفين من ثلاثية الفريق المغربي في مرمى نهضة الزمامرة في الجولة الماضية من بطولة الدوري المغربي.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن مسئولي الرجاء ينتظرون رد إدارة الزمالك التي ستترك الأمر للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفارس الأبيض لتحديد مصير أحداد.

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