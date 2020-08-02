أخر تطورات مصير أزارو في الأهلي

فرض جهاز الكرة بالنادى الأهلى، بعض التعليمات على المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق بعد انتهاء إعارته مع فريق الاتفاق السعودى.

وقد رفض الأهلي في وقت سابق إعارة أو بيع المهاجم المغربي خلال الموسم القادم، مع تمسكهم بتجديد عقد اللاعب.

وعلى الجانب الآخر يحاول جهاز الكرة بالنادي الأهلي الضغط على السويسرى رينيه فايلر، من أحل منح اللاعب فرصة أخري مع الفريق في الموسم القادم.

وكان أزارو قد رفض تمديد إعارته في صفوف فريق الاتفاق السعودي، حتى نهاية الموسم الجاري بسبب خلافات على راتبه الشهري.

ويتبقى 100 ألف دولار للنادي الأهلي لدى الفريق السعودي من استعارة وليد أزارو منذ يناير حتى يونيو الماضي.

وينوي فايلر عدم مشاركة أزارو في المران الجماعية، بعد عود من المغرب وسوف يتدرب بصورة منفردة.

وتمسكت لجنة التخطيط في النادي الأهلي، برئاسة محسن صالح باستمرار وليد أزارو مع الفريق رغم رفض فايلر وهناك مفاوضات معه من أجل تمديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2021.