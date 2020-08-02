بابل يصل مصر تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك

الأحد 02/أغسطس/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن


كشفت تقارير صحفية عن وصول الآنجولي آري بابل نجم الزمالك إلى مصر عقب عيد الأضحى المبارك وذلك تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك.


وقام مسئولو الزمالك بحسم جميع الاتفاقات مع بابل والحصول على توقيعه إلكترونيا في وقت سابق بالإضافة إلى تقاضي النجم الأنجولي مقدم التعاقد الخاص به.

ويقوم بابل بالخضوع لبعض الفحوصات الطبية بعد وصوله إلى القاهرة قبل الإعلان عن الصفقة، حيث انتهى تعاقده مع أول أغسطس الأنجولي لينضم إلى صفوف الزمالك في صفقة انتقال حر.


وعلى نفس الجانب، وصل التونسي حمزة المثلوثي إلى مصر في وقت سابق واجتاز الفحوصات الطبية بنجاح هو الآخر.


ويستعد الزمالك لاستئناف بطولة الدوري المصري مرة أخرى والتي توقفت بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد وذلك بمواجهة المصري البورسعيدي يوم الخميس المقبل على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

أخبار تهمك

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يوم

فنانة شهيرة تعلن انفصالها عن زوجها

منذ أقل من ساعة

درجة الحرارة تتعدى 40.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

منذ أقل من ساعة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 17 ساعة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 13 ساعة

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 13 ساعة

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 5 ساعات

أزمة جديدة مقبلة.. تعرف على أول مسجد يتحول لمعبد بعد آيا صوفيا

منذ أقل من ساعتين

بيراميدز يوافق على رحيل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

بابل يصل مصر تمهيدًا لانضمامه إلى الزمالك

منذ أقل من نصف ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 19 ساعة

قرار حاسم من الأهلي بشأن مستقبل بادجي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بطلها راكيتيتش

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بطلها راكيتيتش

05:16 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا