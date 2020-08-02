بصورة له مع زوجته.. يوسف الشريف يهنئ جمهوره بعيد الأضحى













نشر الفنان يوسف الشريف، صورة له مع زوجته في حديقة منزلهم وذلك ليهنئ جمهوره بحلول عيد الأضحي، المبارك عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".وكتب"يوسف" قائلًا: "عيد سعيد عليكم وكل سنة وانتم طيبين"، وذلك ليهنئ جمهوره بعيد الأضحي المبارك.وفي سياق آخر تعرض الفنان يوسف الشريف مؤخرًا لحمله من الهجوم بعد استضافته في برنامج رامي رضوان حيث صرح من خلاله أنه لا يحبز ملامسه السيدات والمشاهد الجريئة في الأفلام والمسلسلات.يشار إلي خاض الفنان يوسف الشريف السبلق الرمضاني بمسلسل النهاية والذي تدور أحداثه حول كره يوسف الشريف الشديد للتكنولوجيا والتطور السريع ، خاصة أنه مهندس تكنولوجي ويحاول بشتى الطرق وقف هذا التطور، ولهذا السبب تتحول حياة يوسف الشريف لمسار مختلف، ويواجه الكثير من الضغوطات والمواقف الصعبة ويتم خطفه في أحداث المسلسل.يذكر أن «النهاية» بطولة النجم يوسف الشريف وعمرو عبد الجليل ومحمد لطفي وسهر الصايغ وأحمد وفيق، وجار ترشيح باقي أبطال المسلسل، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.