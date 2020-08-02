ريهام سعيد تنشر صورة المتحرشين بها

الأحد 02/أغسطس/2020 - 07:00 ص
بوابة الفجر
نشرت الإعلامية ريهام سعيد، صورة المتحرشن بها وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع الصور الشهير "إنستجرام"

وعلقت قائلة: "أتقدم ببيان رسمي للداخليه وأوريهم ان حقي مش هايضيع زي ما قالوا لي ابقي وارينا هاتعملي ايه ؟ .. أنا محتاجة من فضلكو تساعدوني اني اعرف بيناتهم كانوا بيتمشوا من الشاطيء العام و قعدوا في شمسيه جنبنا ابتدت المعاكسه والكلام الي كله قله ادب و مش عارفين انا مين و بعدين كل ده مبنردش . قاموا و قربوا مننا بنتي قالت لهم ايه ده ابعدوا مش عايزه اتخانق معاهم عشان ابني مايتخضش".

وأضافت "لما قربوا عرفوا انا مين قالوا طيب نتصور مردتش لاني كنت متدايقه اوي من الي بيعملوه سالني تاني قلت له انا قاعده مع ابني اتصور ازاي رد الانين دول واحد قال سيبك منها كانت محبوسه و التاني رد قال فعلا دي رد سجون بصوت عالي جدا ادام كل الناس الي قاعدين و الي انقذني منهم ناس محترمه قاعده جنبي مشوهم بعد ما فضلوا يقولوا ألفاظ".

ونشرت ريهام سعيد، في وقت سابق فيديو لها وهي تستغيث بالمسؤولين بعد تعرضها للتحرش وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"

وعلقت "ريهام" علي الصورة قائلة" ريهام سعيد تستغيث بالشعب المصري والمسؤولين "أنا بيتم التحرش بيا انا وبنتي انا معايا صور ليهم وفيديو بالواقع

ريهام سعيد تنشر صورة المتحرشين بها
ريهام سعيد تنشر صورة المتحرشين بها

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