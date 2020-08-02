هبة نور: "المسلسلات المشتركة" لا علاقة لها بتراجع الدراما السورية





أكدت الفنانة السورية هبة نور أنها من متابعي الدراما المشتركة ومن المشجعين لها ومن محبيها، نافية أن تكون هناك علاقة للمسلسلات المشتركة بتراجع الدراما السورية في السنوات الأخيرة.





وأضافت نور في تصريحات صحفية، أنه "لا يمكن لأي كان أن يسحب البساط من الدراما السورية" بحد وصفها.



