هبة نور: "المسلسلات المشتركة" لا علاقة لها بتراجع الدراما السورية

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:24 ص
بوابة الفجر

أكدت الفنانة السورية هبة نور أنها من متابعي الدراما المشتركة ومن المشجعين لها ومن محبيها، نافية أن تكون هناك علاقة للمسلسلات المشتركة بتراجع الدراما السورية في السنوات الأخيرة.

وأضافت نور في تصريحات صحفية، أنه "لا يمكن لأي كان أن يسحب البساط من الدراما السورية" بحد وصفها.

واعتبرت من جانبها أن "الدراما السورية عرفت منذ القدم على صعيد الوطن العربي، لكنها عانت من بعض الظروف القاسية نتيجة الحرب، ونتيجة بعض القائمين على صناعتها".

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