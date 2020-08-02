يويفا يجري اختبارات كورونا على نجوم برشلونة بعد زيادة الإصابات في كتالونيا

حرص مسؤولي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على إجراء اختبارات فيروس كورونا "كوفيد - 19" للاعبي والطاقم الفني لنادي برشلونة، قبل مباراة نابولي في دوري أبطال أوروبا.





ومن المفترض أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 8 أغسطس القادم على ملعب "كامب نو" بإياب دور الستة عشر بدوري الأبطال.





أعداد المُصابين بالفيروس القاتل، ارتفعت من جديد في إقليم كتالونيا، قبل أسبوع من إقامة المباراة.





وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن مسؤولين من يويفا قد تواجدوا في سيوتات إسبورتيفا جوان جامبر ملعب التدريب الخاص بـ برشلونة، ليخضع اللاعبين لاختبارات فيروس كورونا.





وأوضحت الصحيفة أنّ الاتحاد الأوروبي سيجرى فحوصات على لاعبي ومدربي برشلونة، مرتين، الأولى أجريت بالفعل اليوم السبت، والثانية ستكون يوم الخميس القادم قبل يومان من المباراة.



