موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري المصري

الأحد 02/أغسطس/2020 - 06:32 ص
الأهلي
الأهلي
حسام مجدي
كشف الاتحاد المصري لكرة القدم منذ فترة عن استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز بداية من يوم 6 أغسطس المقبل بعد توقفها لفترة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وستكون أول مباراة للنادي الأهلي في بطولة الدوري المصري الممتاز عقب استكمالها في بداية شهر أغسطس المقبل ضد نظيره نادي إنبي.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي إنبي يوم 9 أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وستلعب مباراة الأهلي وإنبي يوم 9 أغسطس بالدوري الممتاز في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة على ستاد القاهرة الدولي.

ويحتل النادي الأهلي صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 49 نقطة من أصل 17 مباراة بينما يتواجد نادي إنبي في المركز السابع من جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 25 نقطة.

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