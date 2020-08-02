"أهواك للموت" لحسين الجسمي تتجاوز 500 ألف مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:49 ص
بوابة الفجر

حققت أغنية حسين الجسمي الجديدة "أهواك للموت" نجاحًا ضخمًا منذ إطلاقها عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب,

وتجاوزت الأغنية نصف مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر من 629,458 حتى الان.

ونالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية والتعبير عن مدى محبتهم للجسمي.

يذكر أن الجسمي طرح قبل فترة أغنية "الحساس"،التي حققت نجاحًا ضخمًا.

"الحساس"، غناء حسين الجسمي، ومن كلمات الشاعر أحمد الصانع، توزيع حسام كامل.

أخبار تهمك

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 15 ساعة

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يوافق على رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

قرار حاسم من الأهلي بشأن مستقبل بادجي

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 9 ساعات

صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والمصري

منذ حوالي 5 ساعات

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 12 ساعة

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بطلها راكيتيتش

منذ ساعتين

أزمة جديدة مقبلة.. تعرف على أول مسجد يتحول لمعبد بعد آيا صوفيا

منذ ثلث ساعة

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

03:44 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا