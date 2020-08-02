"أهواك للموت" لحسين الجسمي تتجاوز 500 ألف مشاهدة في وقت قياسي (فيديو)





حققت أغنية حسين الجسمي الجديدة "أهواك للموت" نجاحًا ضخمًا منذ إطلاقها عبر موقع الفديوهات الشهير يوتيوب,





وتجاوزت الأغنية نصف مليون مشاهدة، حيث حققت تحديدًا أكثر من 629,458 حتى الان.





ونالت الأغنية إعجاب الجمهور الذي بادر بترك التعليقات الإيجابية والتعبير عن مدى محبتهم للجسمي.





يذكر أن الجسمي طرح قبل فترة أغنية "الحساس"،التي حققت نجاحًا ضخمًا.



