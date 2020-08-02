موعد مباراة بايرن ميونيخ ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:52 ص
تشيلسي
تشيلسي
كتب: علي ماهر حلمي
يواجه نادى بايرن ميونيخ الألماني نظيره تشيلسي الإنجليزي يوم 8 أغسطس المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا والتي ستعود من جديد بعد أن توقفت لأكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد فى العالم.

يذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بين الفريقين بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ على حساب نظيره تشيلسي بالمباراة التي جمعت بينهم فى شهر فبراير الماضي على ملعب ستانفورد بريدج الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 8 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز أرينا الدولي بمدينة ميونيخ الألمانية.

وتذاع المباراة بين النادى البفاري أمام نظيره البلوز عبر قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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موعد مباراة بايرن ضد تشيلسي مباراة بايرن ميونيخ ضد تشيلسي

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