هيدرسفيلد يبحث عن عرض أوروبي لرمضان صبحي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:18 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
غدير أحمد
كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي قرر إغلاق ملف رمضان صبحي المعار إلي الأهلي المصري.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "ExaminerLive" الإنجليزية:" أن رمضان صبحي جناح الفريق بات قريباً من مغادرة أسوار الفريق، حيث يخطط المدير الفني الجديد كارلوس كوربران لخطة جديدة للفريق.

وأكدت الصحيفة أن:" صبحي يمتلك العديد من عروض من عدد من الأندية، يعتبر أولمبياكوس اليوناني أكثرها جدية حيث قدم عرض بقيمة 1.3 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن هدرسفيلد يرغب في استرداد النقود التي دفعها لضم اللاعب في 2018 من ستوك سيتي مقابل خمسة ملايين جنيه إسترليني، من أجل تأمين الخطة المستقبلية للمدرب كوربران.

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