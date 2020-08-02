هيدرسفيلد يبحث عن عرض أوروبي لرمضان صبحي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن نادي هيدرسفيلد الإنجليزي قرر إغلاق ملف رمضان صبحي المعار إلي الأهلي المصري.





ووفقاً لما ورد بصحيفة "ExaminerLive" الإنجليزية:" أن رمضان صبحي جناح الفريق بات قريباً من مغادرة أسوار الفريق، حيث يخطط المدير الفني الجديد كارلوس كوربران لخطة جديدة للفريق.





وأكدت الصحيفة أن:" صبحي يمتلك العديد من عروض من عدد من الأندية، يعتبر أولمبياكوس اليوناني أكثرها جدية حيث قدم عرض بقيمة 1.3 مليون يورو.



