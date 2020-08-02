صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بطلها راكيتيتش

الأحد 02/أغسطس/2020 - 05:16 ص
راكيتيتش
راكيتيتش
ريهام عبد المحسن
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن مجلس إدارة برشلونة الإسباني يرغب في عقد صفقة تبادلية جديدة مع يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية إلى أن برشلونة تعاقد مؤخرًا مع ميراليم بيانيتش من صفوف السيدة العجوز لمدة 4 مواسم مقابل انضمام نجمه البرازيلي آثر ميلو إلى صفوف اليوفي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة يخطط لصفقة تبادلية جديدة مع يوفنتوس، حيث يسعى لمبادلة نجمه الكرواتي راكيتيتش بنجم خط وسط يوفنتوس رودريجو بيتانكور.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الصفقة التبادلية الجديدة بين برشلونة ويوفنتوس قد يتم حسمها رسميا عقب نهاية بطولة الدوري أبطال أوروبا.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن إدارة برشلونة تعرضت لهجوم عنيف من قبل مشجعي النادي بعد مبادلة آثر ميلو ببيانيتش، حيث ترى جماهير الفريق الكتالوني أن آثر ميلو لا يزال في بدايته ولديه الكثير لتقديمه للفريق في حين أن بيانيتش بلغ سن الثلاثين عامًا ولم يتبقَ له الكثير من الوقت في الملاعب.

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