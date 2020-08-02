إيمان العاصي: البطولة المطلقة ليست ضمن شروطي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:59 ص
بوابة الفجر
قالت الفنانة إيمان العاصي أنها لا تضع البطولة المطلقة ضمن شروطها أو حساباتها بل بالعكس أنا تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية لأن كل ممثل فيها يكمل الآخر.

وأضافت  في تصريحات صحفية المسلسل أو الفيلم في حالة البطولة المطلقة يكون شديد التنوع والجمهور يحب هذه النوعية".

وتابعت: "عموما ما يهمني هو مضمون الشخصية التي أجسدها ونوع الدور واختلافه ومدى ما يقدمه من تطور في أدائي، ولذلك أختار الأعمال التي تعتمد على قصة مميزة وأحداث مشوقة ومؤثرة.".


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