جوارديولا يتحرك لضم روبيرتو من برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع الإسباني سيرجي روبيرتو نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني بسبب قدراته المتعددة سواء في وسط الملعب أو على الأطراف.





وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة قد يوافق على رحيل روبيرتو في حال تم إقحام إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي ضمن هذه الصفقة.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن روبيرتو البالغ من العمر 28 عامًا بدأ في تمثيل الفريق الأول لبرشلونة في عام 2013 وهو يشارك بإستمرار منذ ذلك الوقت.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن روبيرتو شارك في 281 مباراة مع البرسا حتى الآن وتمكن من تسجيل ستة أهداف أشهرها الهدف التاريخي في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.



