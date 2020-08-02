جوارديولا يتحرك لضم روبيرتو من برشلونة

الأحد 02/أغسطس/2020 - 04:31 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن مانشستر سيتي الإنجليزي أبدى اهتمامه الشديد بالتعاقد مع الإسباني سيرجي روبيرتو نجم برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع النجم الإسباني بسبب قدراته المتعددة سواء في وسط الملعب أو على الأطراف.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة قد يوافق على رحيل روبيرتو في حال تم إقحام إيريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي ضمن هذه الصفقة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى إن روبيرتو البالغ من العمر 28 عامًا بدأ في تمثيل الفريق الأول لبرشلونة في عام 2013 وهو يشارك بإستمرار منذ ذلك الوقت.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن روبيرتو شارك في 281 مباراة مع البرسا حتى الآن وتمكن من تسجيل ستة أهداف أشهرها الهدف التاريخي في مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مانشستر سيتي جوارديولا برشلونة

أخبار تهمك

قرار حاسم من الأهلي بشأن مستقبل بادجي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 14 ساعة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 10 ساعات

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

منذ ساعتين

صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والمصري

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 16 ساعة

برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بطلها راكيتيتش

منذ نصف ساعة

عبدالله جمعة يصعب الأمور على إدارة الزمالك بشأن تجديد عقده

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يوم

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 10 ساعة

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يتحدي برشلونة ويرصد 150 مليون يورو لضم نجم أتلتيكو

مانشستر سيتي يقترب من صفقة مميزة

مانشستر سيتي يسعى للتعاقد مع نجم برشلونة

نجم مانشستر سيتي يدخل دائرة اهتمامات برشلونة

جوارديولا يأمل في ضم نجم برشلونة

جوارديولا يرغب فى التعاقد مع نجم برشلونة.. مفاجآة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

03:44 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

03:57 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا