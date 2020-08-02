كريم أبو زيد يطرح أغنيته الجديدة "الدنيا حلوة"

"الدنيا حلوة" ضمن ألبومه الغنائي الجديد "فكك مني" والذي يطرحه بالتزامن مع الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

والأغنية من كلمات كريم أبو زيد وألحانه وتوزيع نور برديوسر.

كان "كريم" علق عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "انتظروني في العيد وفي أول أغنية من الألبوم (الدنيا حلوة)، كلماتي وألحاني يوم 27 يوليو 2020، على كل المنصات الإلكترونية، وحشتوني".





يذكر أن كريم مؤخرا كليب "خليك فى البيت" للتوعية ضد فيروس كورونا، وهى من كلمات علاء مناع، وألحان أحمد البرازيلي، توزيع الموسيقى محمود يحيي، والتى جاءت فكرتها بعد تفشى وباء كورونا فى العالم، ونجحت الأغنية واستهدفت دعوة بقاء الجمهور فى المنازل.







