إصابات كورونا تتجاوز نصف مليون في جنوب إفريقيا (تفاصيل)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:59 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
تحولت جنوب إفريقيا إلى بؤرة جديدة لفيروس كورونا المستجد، بعد تجاوز إجمالي الإصابات حوالي نصف مليون إصابة.

وقال وزارة الصحة في جنوب أفريقيا، مساء السبت، إن عدد الإصابات وصل إلى 503.290 إصابة مؤكدة، وبلغ عدد الوفيات جراء الفيروس حتى الآن 8253، رغم رصد باحثين محليين ارتفاعا بنسبة 60 بالمئة في إجمالي عدد الوفيات الطبيعية خلال الأسابيع الأخيرة، ما يرجح أن العدد المعلن أقل بكثير من الفعلي، وفقا لما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية".

وأجرت السلطات أكثر من 3 ملايين فحص، في حملة فحص وتتبع مكثّفة للفيروس القاتل.

وسجلت مقاطعة غاوتينغ، والتي تعتبر المركز المالي للبلاد، أكثر من ثلث الإصابات.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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