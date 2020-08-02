فايلر يحسم مصير كريم نيدفيد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:48 ص
كريم نيدفيد
كريم نيدفيد
عبد القادر عرابي
ذكرت مصادر مقربة من النادي الأهلي اليوم، أن المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، حسم مصير لاعب خط وسط الفريق كريم نيدفيد، خلال المرحلة المقبلة.

وعاد نيدفيد من إصابة طويلة من النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بدأت منذ شهر أبريل من العام الماضي، وتسبب التأهيل الخاطئ في طول فترة العلاج.

وبحسب المصادر، فإن فايلر أمر بإيجاد عرض لإعارة اللاعب هذا الموسم، من أجل المشاركة والحصول على فرصة.

وأوضحت المصادر، أن فايلر يرى أنه هناك بعض الصعوبات في اشتراك اللاعب بشكل أساسي خلال الفترة الحالية، ومن ثم يود إعارته، من أجل منحه المزيد من الجاهزية، قبل العودة للأهلي.

وكان نجمي الأهلي محمد محمود ومحمد شريف قد تلقيا عرضاً من نادي وادي دجلة على سبيل الإعارة، إلا أن الأهلي لم يبت في أمر هذا العرض حتى الآن.

أخبار تهمك

الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين

منذ حوالي 9 ساعات

برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

منذ حوالي 6 ساعات

بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

منذ حوالي 9 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عبدالله جمعة يصعب الأمور على إدارة الزمالك بشأن تجديد عقده

منذ ساعة

صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والمصري

منذ ساعة و نصف

القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

منذ يوم

قرار حاسم من الأهلي بشأن مستقبل بادجي

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 21 دقيقة

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

منذ حوالي 8 ساعات

شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي

منذ حوالي 4 ساعات

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

منذ نصف ساعة

مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت

منذ حوالي 12 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:12 م

ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور)

من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

03:44 ص

عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل)

07:37 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية

03:06 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد)

10:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: هل تستحق حنين ومودة الرحمة؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «7».. حديث الصباح والمساء ملحمة الحياة والموت

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: مذكرات هارى وميجان وكواليس الخروج الملكى الذى هز عرش بريطانيا