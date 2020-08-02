موعد مباراة مانشستر يونايتد المقبلة في الدوري الأوروبي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:46 ص
موعد مباراة مانشستر يونايتد
موعد مباراة مانشستر يونايتد
احمد عصام
يستعد فريق مانشستر يونايتد لمواجهة لاسك لينز النمساوي يوم الأربعاء 5 اغسطس المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب أولدترافورد، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من بطولة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد لاسك لينز :-
وسوف تقام المباراة بين مانشستر يونايتد ولاسك لينز في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد المقبلة :-
وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت عن إذاعة تلك المباراة بين مانشستر يونايتد وفريق لاسك لينز النمساوي عبر قناة بي إن سبورت 1 HD.

نتيجة مباراة الذهاب بين مانشستر يونايتد ولاسك :-
ونجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على فريق لاسك لينز بنتيجة خمسة أهداف نظيفة في المباراة التي أقيمت بالنمسا قبل توقف النشاط الرياضي لانتشار فيروس كورونا.

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