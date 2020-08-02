من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية

طمأن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مالك نادي ألميريا، متابعيه على حالته الصحية.





وكتب "آل الشيخ"، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "شكرًا أنا بخير والحمد لله".

شكراً أنا بخير والحمدالله 🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 1, 2020





وصل المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، منذ ساعات إلى ولاية نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ.





وسافر "آل الشيخ"، إلى نيويورك لمتابعه حالته الصحية مع الطاقم الطبي الذي كان يشرف على حالته أثناء إجراء العملية الجراحية في فبراير الماضي.





ومن المعروف أن المستشار تركي آل الشيخ كان قد تعرض لوعكة صحية في يناير الماضي، ما أدى إلى انتقاله إلى نيويورك بأمريكا وإجراء عدة عمليات جراحيه تحت إشراف فريق طبي أمريكي بأحد مستشفيات نيويورك.



