الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي يوفنتوس بطلا للدوري الإيطالي للمرة الـ 36 في تاريخه "فيديو" الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:41 ص محمد مرعي Advertisements أخبار تهمك صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والمصري منذ ساعة و نصف عاجل.. انهيار بئر في أسيوط وأنباء عن وقوع ضحايا (اعرف التفاصيل) منذ حوالي 9 ساعات عاجل.. "الصحة" تعلن انخفاضا كبيرا في عدد مصابي ووفيات كورونا (بيان جديد) منذ حوالي 6 ساعات الأهلي يخسر صفقة من العيار الثقيل منذ ساعتين و 20 دقيقة عاجل.. تركي آل الشيخ يسافر لنيويورك بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية منذ يوم القاطرة الإفريقية.. موعد وصول صفقة الزمالك الكبرى منذ حوالي 6 ساعات بسبب كورونا.. الكويت: حظر الطيران التجارى مع 31 دولة منذ حوالي 14 ساعة من "العناية المركزة".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تدهور حالته الصحية منذ نصف ساعة الزمالك يتخذ قرارا مفاجئاً بشأن ضم خربين منذ حوالي 8 ساعات قرار حاسم من الأهلي بشأن مستقبل بادجي منذ حوالي 3 ساعات شوبير يوجه رسالة لتركي آل الشيخ بعد نقله للمستشفي منذ حوالي 4 ساعات برشلونة يتلقى خبرا سارا قبل موقعة نابولي في دوري أبطال أوروبا منذ حوالي 4 ساعات عبدالله جمعة يصعب الأمور على إدارة الزمالك بشأن تجديد عقده منذ ساعة مصر للطيران تعلن إلغاء جميع رحلاتها المتجهة إلى الكويت منذ حوالي 12 ساعة تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ ساعتين و 47 دقيقة ارتفاع مناسيب النيل والمياه تغمر أحياء كاملة في السودان (صور) منذ حوالي 8 ساعات