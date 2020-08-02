فنان شهير يعلن شفائه من "كورونا"

كشف النجم الأميركي براين كرانستون، عن تعافيه من فيروس "كورونا" المستجد، وهو تبرع ببلازما الدم على أمل أن تساعد الأجسام المضادة التي لديه، المرضى الآخرين.





وفي منشور له عبر "انستغرام"، ظهر كرانستون وهو يرتدي الكمامة خلال تبرعه بالبلازما في لوس أنجلوس، وأشار إلى أنه "عانى من أعراض خفيفة من بينها صداع خفيفة وضيق في الصدر وفقدان حاستي التذوق والشم".



وقال: "مرحباً. ربما تشعر الآن بالقليل من الضيق، مما يحد من قدرتك على الحركة مثلي. لقد سئمت من هذا الأمر. حسناً، أريد فقط أن أشجعك على التحلي بالصبر".

وتابع: "كنتُ واحداً من المحظوظين. أحسب بركاتي وأحثك على الاستمرار في ارتداء القناع اللعين والاستمرار في غسل يديك والإبقاء على التباعد الاجتماعي. يمكننا أن ننجو إذا اتبعنا القواعد معاً".









