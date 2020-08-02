عبدالله جمعة يصعب الأمور على إدارة الزمالك بشأن تجديد عقده

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:16 ص
عبدالله جمعة
عبدالله جمعة
امل الحلفاوي
أكد عبدالله جمعة ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على رفضه لفكرة تجديد عقده مع القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور أعلن عن تمديد التعاقد مع عبدالله جمعة، وهو ما نفاه مصدر داخل القلعة البيضاء.

وأكد المصدر خلال تصريحاته الصحفية، على أن أمير مرتضى المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عقد اجتماعا باللاعب من أجل الاتفاق على تمديد تعاقده، في الوقت الذي يتبقى في عقده موسمين ولا يحق له التوقيع لناد آخر.

وعرض الزمالك على عبدالله جمعة الحصول على مبلغ أربعة ملايين جنيه فى الموسم، وهو ما رفضه اللاعب، وطلب الحصول على 8 ملايين جنيه في الموسم الواحد من أجل تمديد عقده.

الاختلاف على الأمور المادية جعلت عبدالله جمعة يتخلف عن حضور الجلسة الثانية للتفاوض.

وأشار عبد الله جمعة في حديثه إلى أحد المقربين منه إلى أنه يرفض طريقة تعامل الإدارة معه، خاصة أنه يوجد لاعبين لا يشاركوا ويحصلوا على مبالغ مالية ضخمة، وبالتالى يطلب تقديره ماديا، رافضا التلويح بوجود عروض من أندية منافسة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره المصري البورسعيدي، في السادس من شهر أغسطس الجاري في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري.

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