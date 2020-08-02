محمد صلاح يتصدر وجهة ملعب انفيلد الجديدة

تصدر لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي واجهة ملعب انفيلد الدولي الشهير بعد تعاقد النادى مع شركة نايكي العالمية.





وكان نادى ليفربول الإنجليزي قد أعلن صباح السبت عن تيشرت الموسم الجديد من شركة نايكي بعد أن تعاقد معاها هذا الموسم.





يذكر أن بطل أوروبا ليفربول قد توج رسميا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد غياب دام 30 عاما عن خزائن النادي.





وانضم صلاح لصفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية لعام 2017 قادما من صفوف نادى روما الإيطالي بمبلغ قدره 35 مليون جنيه إسترليني.



