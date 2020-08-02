كورونا يواصل الانتشار في المكسيك.. 9500 إصابة في يوم واحد

الأحد 02/أغسطس/2020 - 03:04 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
واصل عدد الإصابات اليومية في المكسيك في الارتفاع، حيث سلجت اليوم أكثر من 9500 حالة إصابة جديدة، في أعلى حصيلة يومية، وفقا لما أفادت به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا، وأعلنت السلطات الصحية في المكسيك، أمس تسجيل 8500 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة إصابة يومية بالفيروس.

ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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