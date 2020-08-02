صفقة تبادلية منتظرة بين الزمالك والمصري

أشارت تقارير صحفية اليوم، نية نادي الزمالك عقد صفقة تبادلية مع النادي المصري، خلال سوق الانتقالات الصيفية.





ووفقاً لمصادر مقربة من النادي الأبيض، فإن الزمالك يستهدف تدعيم صفوفه بالمهاجم الفلسطيني محمود وداي، مهاجم النادي المصري.





وأوضحت المصادر، أن اللاعب يمتلك شرطاً جزائياً في عقده، يبلغ 50 مليون جنيه، إلا أن الزمالك يحاول تخفيض المبلغ المطلوب للصفقة.





وسيعرض الزمالك، التخلي عن مهاجمه عمر السعيد بالإضافة لمبلغ مالي، مقابل ضم وادي.





وتشير التقارير إلى أن الزمالك مهتم أيضاً بضم المهاجم السوري عمر خربين، مهاجم نادي الهلال السعودي.



