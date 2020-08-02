تيم حسن يواسي باسل خياط في وفاة والده
الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:45 ص
قدّم الممثل تيم حسن التعازي لصديقة باسل خياط بعد وفاة والده.
وكتب في تويتر: "تعازي لصديقي الغالي باسل خياط بوفاة والده.. رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته\".
وأضاف: "الشام قاتمة اليوم برحيل واحد من كبار عشاقها، الرجل الدمشقي الأصيل الطيب المضياف والحنون".
كان الفنان باسل الخياط، أعلن منذ ساعات قليلة عن وفاة والده عبر منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".
وكتب "الخياط" قائلا: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعا الرجل الأول في حياتي.. وداعا لحنانك الأبدي.. وداعا سمير خالد الخياط أبوباسل.. رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء له".
وكتب "الخياط" قائلا: "أبي كنت أتمنى أن تغفو عيناك الطيبتان على وجهي قبل أن ترحل.. وداعا الرجل الأول في حياتي.. وداعا لحنانك الأبدي.. وداعا سمير خالد الخياط أبوباسل.. رحمك الله وأدخلك فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء له".