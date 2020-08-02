تيم حسن يواسي باسل خياط في وفاة والده

قدّم الممثل تيم حسن التعازي لصديقة باسل خياط بعد وفاة والده.





وكتب في تويتر: "تعازي لصديقي الغالي باسل خياط بوفاة والده.. رحمه الله رحمة واسعه وأسكنه فسيح جناته\".





وأضاف: "الشام قاتمة اليوم برحيل واحد من كبار عشاقها، الرجل الدمشقي الأصيل الطيب المضياف والحنون".



