أغنية "ليك وحدك" الجديدة لإليسا تحقق تتجاوز 100 ألف مشاهدة (فيديو)

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:31 ص
بوابة الفجر

طرحت الفنانة اللبنانية إليسا، مساء اليوم، أغنية "ليك وحدك" من ألبومها الجديد بعنوان "صاحبة رأي"، وذلك بعد طرحه كاملا عبر تطبيق ديزر، والصفحة الرسمية لقناة روتانا موسيقى.

وتجاوزت مشاهدات الأغنية الجديدة 100 ألف مشاهدة في وقت قياسي.

وتعاونت الفنانة إليسا في أغنيتها الجديدة الجديدة مع الشاعر المصري أسامة مصطفى في كتابة كلماتها، ألحان محمد يحيى، وتبدأ كلمات الأغنية ب "أنا كلي ليك لوحدك، ودي مش محتاجة شرح، دا يادوب من حضن واحد حبيت من ألف جرح..".

ويشار إلى أن ألبوم الفنانة اللبنانية، يضم 17 أغنية، منهم إحدى عشر أغنية باللهجة المصرية، والباقي باللهجة اللبنانية وهو من إنتاج وتوزيع شركة "روتانا للصوتيات والمرئيات"، وأحتل تريند تويتر في عدد من دول الوطن العربي منهم مصر ولبنان والجزائر، وذلك بعد طرح البوستر الدعائي لألبومها الجديد.

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