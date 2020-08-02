وائل جمعة: فايلر سيكون خليفة جوزيه في الأهلي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 02:25 ص
فايلر
فايلر
أميرة فطيم
أعرب وائل جمعة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن إعجابه بآداء الفريق الأول للكرة بالنادي الأحمر، منذ تولي السويسري رينيه فايلر القيادة الفنية للفريق.

وقال جمعة في تصريحات تليفزيونية: "فايلر يعرف جيدا ما يريد ويخطط له بشكل دقيق فهو يثير بخطى ثابتة مع الأهلي، أراها أنها تشبه خطى البرتغالي جوزيه".

وأكمل: "فايلر لديه علاقة ذكية مع اللاعبين فهو يتعامل بشكل رائع معهم على المستوى النفسي ولا يظلم أحد".

وأضاف: "شخصية فايلر تتلائم مع طبيعة النادي الأهلي الحازمة، وهو طموح يرغب في حصد الألقاب وليس مجرد الفرحة بفوز في المباريات المحلية فقط".

ومن المقرر أن تستأنف مباريات الدوري المصري الممتاز، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 6 أغسطس الجاري، بعد توقف دام للأكثر من 3 أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، على أن تكون مباراة الأهلي أمام نظيره إنبي على ملعب القاهرة، أول مباراة بعد العودة، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري.

كما سيكون الفريق الأحمر على موعد مع نظيره الإنتاج الحربي، يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس، على ملعب السلام ضمن مباريات الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وفي يون الإثنين الموافق 17 أغسطس، سيواجه الأهلي فريق أسوان، على ملعب القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ20.

وستشهد الجولة الـ21 إقامة مباراة القمة بين الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، يوم السبت الموافق 22 أغسطس، على ملعب القاهرة.

وسيلتقي الشياطين الحمر بفريق الجونة، يوم الأربعاء 26 أغسطس، باستاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ22.ض

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