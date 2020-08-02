فاران يهدد مانشستر سيتي قبل موقعة الأبطال

تحدث الفرنسي رافائيل فاران، مدافع فريق ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة فريقه أمام مانشستر سيتي في بطولة دوري أبطال أوروبا.





وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، قد انتهت بهزيمة ريال مدريد بهدفين مقابل هدف، في اللقا، الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو.





وقال فاران، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا":" موقعة مانشستر سيتي؟ لدينا الكثير من الخبرة لحسم هذه المباريات الكبيرة، لذا يمكننا أن نشعر بالراحة".





وتابع:" نحن حاسمون في المباريات كما كان الفريق سابقًا، الفوز دائمًا هدفنا وجزء من الحمض النووي لهذا النادي".





وواصل:" نخوض دائمًا هذه المباريات بالجوع والتصميم على الفوز، ونستعد لها ونفعل كل ما بوسعنا، تمامًا كما نفعل دائمًا في هذه البطولة".





وأتم:" زيدان ينقل لنا الثقة والهدوء، وهذا أمر مهم لأنه يدعمني ويقدم لي النصيحة، لقد دفعني للمخاطرة والتواجد في مراكز متقدمة بالملعب لمساعدة الفريق على اللعب بأسلوب هجومي أكبر".



