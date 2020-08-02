"الكابوكي" يستأنف عروضه بعد توقف بسبب جائحة "كورونا"

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:56 ص
بوابة الفجر

استأنف مسرح الكابوكي التقليدي الياباني عروضه يوم السبت بعد توقف دام خمسة أشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد حيث وضع الموسيقيون الكمامات وتباعد الممثلون على خشبة المسرح واقتصر عدد المتفرجين على نصف المسموح به عادة.

تأتي إعادة فتح مسرح كابوكي-زا الشهير، الذي يقدم مسرحيات الكابوكي في طوكيو، بعد توقف العروض منذ مارس آذار على الرغم من زيادة حالات الإصابة الجديدة بكورونا بمستويات قياسية في أنحاء البلاد.

وقال يوشيتاكا هاشيموتو مدير المسرح في إفادة صحفية يوم الجمعة ”نفتح أبوابنا مجددا استنادا إلى توجيهات خبراء مكافحة الأمراض المعدية ونراعي سلامة المتفرجين من لحظة دخولهم حتى وقت المغادرة“.

وعلى خشبة المسرح، أصبح عدد الموسيقيين محدودا ويرتدي جميعهم كمامات من القماش الأسود تمتد من الأنف إلى الصدر. كما ارتدى المساعدون الأكثر اقترابا من الفنانين على المسرح الملابس السوداء التقليدية ووضعوا كمامات ودروعا واقية للوجه.

ووقف الممثلون على بعد أكبر عن حافة خشبة المسرح وأبقوا مسافة أكبر من المعتاد فيما بينهم خلال تقديم العروض كما جرى تغيير طاقم الممثلين والعاملين بالكامل بعد كل فصل للحد من المخالطة.

ويتعين على المتفرجين قياس درجة الحرارة قبل الدخول وعليهم وضع الكمامات. وجرى تخفيض عدد مقاعد الجمهور إلى أقل من النصف وتعقيم الصالة بين فصول العرض.

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