تطورات مفاوضات الأهلي مع هيدرسفيلد لشراء رمضان صبحي

الأحد 02/أغسطس/2020 - 01:28 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
أميرة فطيم
كثف مجلس إدارة النادي الأهلي، مفاوضاته مع نادي هيدرسفيلد الانجليزي لشراء رمضان صبحي بشكل نهائي، والمُعار لصفوف القلعة الحمراء حتى نهاية الموسم الجاري.

ورفض النادي الإنجليزي تجديد اعارة اللاعب معلناً رغبته في بيعه او استمراه رفقة الفريق في الموسم الجديد.

واعتزم مسؤولي النادي الأهلي رفع عرضه إلى 4 مليون جنيه إسترليني مقابل ضم رمضان صبحي، بعدما رفضت إدارة النادي الإنجليزي عرضا سابقا من القلعة الحمراء، والمقدر بـ 3 ملايين جنيه إسترليني.

وكان نادي هيدرسفيلد الانجليزي قد اشترط الحصول على مبلغ 7 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع رمضان صبحي في الميركاتو الصيفي القادم.

يذكر أن رمضان صبحي انضم إلى صفوف الأهلي على سبيل الإعارة فى يناير قبل الماضى لمدة ستة أشهر مقابل مبلغ 800 ألف جنيه إسترليني، قبل أن تقرر إدارة الأهلي تجديد إعارته لمدة موسماً إضافيا في 2019، مقابل مبلغ مليون و600 ألف جنيه إسترليني.

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