ترتيب الدوري الإيطالي بعد تتويج يوفنتوس باللقب

توج نادى يوفنتوس ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز للمرة التاسعة على التوالي رغم خسارته أمام نظيره روما بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الكالتشيو الإيطالي.





بينما حقق نادى إنتر ميلان فوزا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ لينهي البطولة فى المركز الثاني وسقط لاتسيو بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف أمام نظيره فريق نابولي وحقق ميلان فوزا كبيرا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ أمام كالياري.





ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي بعد تتويج نادى يوفنتوس بالبطولة:

1-يوفنتوس 83 نقطة.

2- إنتر ميلان 82 نقطة.

3-أتلانتا 78نقطة.

4-لاتسيو 75 نقطة.

5-روما 67 نقطة.

6-ميلان 63 نقطة.

7- نابولي 62 نقطة.

8-ساسولو 48 نقطة.

9-بارما 46 نقطة.

10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.

11-بولونيا 46 نقطة.

12-فيورنتينا 43 نقطة.

13-كالياري 42 نقطة.

14-أودينيزي 42 نقطة.

15-سامبدوريا 42 نقطة.

16-تورينو 39 نقطة.

17-جنوى 36 نقطة.

18-ليتشي 32 نقطة.

19-بريشيا 25 نقطة.

20-سبال 20 نقطة.



